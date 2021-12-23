Супершоколадний апельсиновий торт без випічки за лічені хвилини

Найшоколадніший торт можна приготувати за лічені хвилини навіть без духовки. Все, що для нього потрібно, – це багато улюбленого печива та батончиків. Виконавши декілька простих маніпуляцій, ви отримаєте неймовірно смачний та солодкий торт, який точно оцінять усі, повідомляє Обозреватель.

Спосіб приготування:

1. Шоколадне печиво з апельсиновою начинкою подрібнити товкачем для картоплі просто у формі.

Подрібнення печива. Джерело: Скриншот із відео на сайті The Sun

2. Окремо розтопити шоколад.

3. Полити зверху печиво.

4. Взяти продовгасті батончики.

5. Частину викласти по колу.

6. Решту подрібнити, посипати на десерт.

7. Знову вилити шар шоколаду.

8. Розмістити вертикально кругле печиво по колу.

Шар із печива. Джерело: Скриншот із відео на сайті The Sun

9. Покласти в середину інше улюблене печиво.

10. Поставити десерт у холодильник до застигання.