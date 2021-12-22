Німеччина призупинила супутникове мовлення Russia Today

Німеччина призупинила супутникове мовлення російського німецькомовного новинного каналу Russia Today (RT DE). У Москві висловили невдоволення з цього приводу, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Мовлення російського телеканалу припинили в середу через відсутність діючої ліцензії. Однак канал все ще доступний для німців на його веб-сайті.

"Mabb не запитував і не видавав ліцензії на мовлення для цієї програми" , - пояснив регулятор Німеччини.

Штаб-квартира каналу знаходиться в Москві, і у нього є сербська ліцензія на кабельне і супутникове мовлення, що, за словами RT, дозволяє йому віщати в Німеччині відповідно до законодавства ЄС. Влада Німеччини вважає, що сербської ліцензії недостатньо, тому що RT DE " мовить німецькою мовою і націлене на німецький ринок ".

Виступаючи в середу в ефірі RT, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не виключив заходів у відповідь за блокування супутникового мовлення. Він заявив, що Росія відреагує.

"З самого початку німецька влада робила все можливе, щоб створити поганий імідж вашому каналу (RT) в німецькому суспільстві. До недавнього часу ми не хотіли йти тим же шляхом, пригнічуючи пресу ... але не виключаю, що ми відреагуємо" , - заявив Лавров.

Нагадаємо, що раніше RT вже блокували в Німеччині. Тоді це зробив YouTube через поширення фейків про коронавірус.