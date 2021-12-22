США і ЄС назвали умову для переговорів з Росією щодо "гарантій безпеки"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен заявили, що переговори з Росією про "гарантії безпеки" будуть проходити тільки за участю Євросоюзу. Дипломати також підкреслили важливість використання в цьому питанні таких форумів, як ОБСЄ, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Відзначається, що Боррель і Блінкен взяли до відома представлені минулого тижня погляди Росії на можливі заходи про "гарантії безпеки". Дипломати підкреслили міцне партнерство США і ЄС і загальну прихильність трансатлантичної безпеки, а також і протидії загальним викликам.

"Вони домовилися, що будь - яке обговорення європейської безпеки буде відбуватися в координації та за участю Євросоюзу" , - вказується в релізі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.