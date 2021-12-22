У Сімферополі продовжили арешт кримським активістам

Окупаційний "Київський районний суд" Сімферополя продовжив арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових﻿. Про це написав у своєму Facebook адвокат Микола Полозов, повідомляє Ділова столиця.

Клопотання слідчого ФСБ розглядалися в одному судовому засіданні за участю Джелялова та братів Ахтемових. Засідання проходило у закритому режимі. Рішення суддя винесла на підставі клопотання слідчого, якому здалося, що розгляд справи у відкритому режимі може загрожувати безпеці учасників процесу. При цьому жодних документів, які обґрунтовують ці припущення, слідчим не надано.

"Суддя задовольнила клопотання слідчого ФСБ і продовжила термін утримання під вартою всім трьом ще на один місяць, а саме до 23 лютого 2022 року. Це рішення Київського районного суду Сімферополя буде оскаржено захистом в апеляційному порядку" , — написав адвокат.

3 та 4 вересня російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та ще чотирьох кримських татар — Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова та Ельдара Одаманова.

Нарімана Джелялова затримали за підозрою у диверсії. Силовики утримували його у невідомому приміщенні з мішком на голові. Йому загрожує від 12 до 15 років ув'язнення. 22 вересня стало відомо, що Джелялову було висунуто нове звинувачення, пов'язане зі зберіганням вибухових речовин.