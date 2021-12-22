США зменшили за рік експорт озброєнь майже на чверть

Обсяг експорту Сполученими Штатами озброєнь за міждержавними та приватними контрактами скоротився у 2021 фінансовому році до $138 млрд. Про це свідчать дані, оприлюднені у середу Держдепартаментом США, повідомляє ТАСС.

Згідно з цією статистикою, загальна сума схвалених Держдепартаментом міжурядових контактів на постачання озброєнь у 2021 році становила $34,81 млрд. Сума аналогічних контрактів у приватному секторі при цьому становила $103,4 млрд.

У 2020 фінансовому році ці показники дорівнювали $50,78 млрд і $124,3 млрд відповідно. Загальна сума таким чином становила близько $175 млрд, тобто відбулося скорочення обсягів експорту приблизно на 21%.