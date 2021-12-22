У ВП прокоментували домовленість про "тишу" на Донбасі

Тристороння контактна група з Донбасу зробила крок до мирного врегулювання ситуації на Донбасі і домовилася знову дотримуватися режиму припинення вогню. Про це заявив голова офісу президента країни Андрій Єрмак, повідомляє Корреспондент.

"Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір суворо дотримуватися домовленостей щодо заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. Це крок до деескалації на сході" , - написав Єрмак.

Як зазначив глава офісу президента, "зусилля щодо повернення до повного дотримання режиму припинення вогню окупилися".

Він висловив сподівання, що цього разу припинення вогню буде стійким, а найближчі новорічні та різдвяні свята будуть мирними.

З боку Росії за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ щодо Донбасу, у порівнянні з заявами української сторони зробили взагалі акценти, не на питаннях перемир'я.

Так, постпред РФ у контактній групі Борис Гризлов звинуватив Київ у небажанні робити будь-які зусилля для забезпечення дотримання режиму перемир'я на Донбасі, пише російське видання "РИА Новости".

"Представники Донбасу закликали Україну повернутися до дотримання заходів щодо посилення перемир'я від 22 липня 2020 року і публічно оголосити на рівні вищого командування Збройних сил України, що Київ дотримується запропонованого домовленостями порядку відкриття вогню у відповідь. Будемо чекати практичних дій України" , - сказав Гризлов.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявляв, що сподівається на узгодження у ТКГ питань щодо припинення вогню на Донбасі до новорічних свят.