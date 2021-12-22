Телеканал АТR припинив супутникове мовлення

Єдиний кримськотатарський телеканал АТR через недостатнє фінансування припинив супутникове мовлення, повідомляє Укрiнформ.

"У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom. Про можливе відключення від супутника Amos провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я генерального директора телеканалу АТR Ленура Іслямова" , - ідеться у заяві АТR.

Зазначається, що внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу - жителі окупованого Криму - дивитися АТR, як раніше, вже не зможуть.

"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається, що це відключення тимчасове" , - підкреслюють на каналі.

АТR залишається у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube.

Як повідомлялося, ATR — український кримськотатарський телеканал, що спеціалізується на мовленні для жителів Криму. Розпочав мовлення з міста Сімферополь у вересні 2006 року. Внаслідок незаконної анексії та подальшої окупації Криму Росією робота каналу була заблокована окупаційною російською владою й він припинив мовлення у березні 2015 року. Керівництво вирішило перенести канал до материкової України й з червня 2015 канал веде мовлення з Києва.