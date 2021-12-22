В Україні з'явився пожежний патруль з черниць

У Черкаській області створили першу в Україні добровільну пожежна команду з черниць. Вона запрацювала у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі УПЦ, який рощташований у селі Мельники, повідомляє Обозреватель.

Офіційна церемонія відкриття відбулася у середу, 22 грудня, повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). У команді працюватимуть три черниці – дві послушниці монастирю Лариса та Крістіна та ігуменя Іларія.

Службу нестимуть також два водія пожежної автівки. Напередодні усі вони пройшли підготовку у професійних рятувальників.

Черниці пройшли підготовку. Джерело: dsns.gov.ua

Як зазначив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, такі команди є дуже важливими оскільки першими прийдуть на допомогу за мінімум часу. Пожежниці-черниці нестимуть служби у семи селах та двох селищах.

"40% пожеж трапляються саме в селах. У ситуації, коли рахунок йде на хвилини, такі команди добровольців на місцях украй важливі. Особливо, коли йдеться про віддалені села" , – сказав Скічко.

Черниці пройшли підготовку. Джерело: dsns.gov.ua

Він додав, що відстань до найближчої частини ДСНС від Мельників складає близько 20 кілометрів.

За словами політика, такий загін в Україні перший. В нашій державі, за його словами, більше немає пожежників, що працюють на території монастиря. Крім того, це перша команда пожежників, яка складається з такої кількості жінок.

У команді працюватимуть три монахині. Джерело: dsns.gov.ua

Команда черниць отримала пожежний автомобіль, який освятили під час церемонії, сертифікати на спеціальний одяг та службові посвідчення.

У Черкаській єпархії УПЦ розповіли, що 2020 року ігуменя Іларія разом з одним із працівників монастиря брали участь у гасінні пожежі біля села. Вони боролися із вогнем до приїзду рятувальників. Після цього ДСНС звернулася до монастиря з пропозицією створити на його базі добровільний підрозділ.