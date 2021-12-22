У ЄС розробили новий метод виявлення "Омікрону"
Єврокомісія оголосила про розробку швидкого методу виявлення Омікрон-штаму коронавірусу, який уже став домінантним у низці країн. Така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії, повідомляє Укрiнформ.
«Новий метод тестування, представлений сьогодні Спільним дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам Омікрон швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів. Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення Омікрону, ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров’я», - сказала з цього приводу єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.
Як зазначається, новий метод виявлення COVID-19, спрямований саме на ідентифікацію варіанту Омікрон, може використовуватися у всіх лабораторіях, що проводять ПЛР-тестування без тривалих та дорогих процедур.
Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту, розробленого Спільним дослідницьким центром ЄС. Сьогодні його презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров’я ЄК. Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.