У ЄС розробили новий метод виявлення "Омікрону"

Єврокомісія оголосила про розробку швидкого методу виявлення Омікрон-штаму коронавірусу, який уже став домінантним у низці країн.﻿ Така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії, повідомляє Укрiнформ.

«Новий метод тестування, представлений сьогодні Спільним дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам Омікрон швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів. Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення Омікрону, ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров’я» , - сказала з цього приводу єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Як зазначається, новий метод виявлення COVID-19, спрямований саме на ідентифікацію варіанту Омікрон, може використовуватися у всіх лабораторіях, що проводять ПЛР-тестування без тривалих та дорогих процедур.

Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту, розробленого Спільним дослідницьким центром ЄС. Сьогодні його презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров’я ЄК. Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.