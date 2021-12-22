У Польщі помер учасник "Танців із зірками" родом з України

У Польщі помер 34-річний актор та танцівник родом з України Жора Корольов. У цій країні він жив 18 років, брав участь у шоу "Танці із зірками" та знімався у серіалах, повідомляє Обозреватель.

Як пише одне з польських видань, смерть настала 21 грудня внаслідок запалення серцевого м'яза. Однак офіційно про причину поки не повідомлялося.

Джерело видання розповіло, що чоловік того дня мав йти на тренування, але йому стало зле вдома. Саме там його і знайшла дівчина, яка викликала швидку. Лікарям не вдалося врятувати Корольова.

Корольов брав участь у "Танцях із зірками". Джерело: Akpa

Польські ЗМІ уточнють, що Жора Корольов народився 6 жовтня 1987 року в Одесі. З восьми років він займався танцями, у 15 вже переїхав до Німеччини, а звідти – до Польщі.

У 2007-2008, а також 2016-2017 роках він брав участь у польському шоу "Танці із зірками". Також він знімався у популярних у цій країні телесеріалах.