Боррель та Блінкен обговорили Україну

Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен та голова європейської дипломатії ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель обговорили у середу ескалацію напруги Росії на українському кордоні, повідомляє Українська правда.

"Росія повинна знизити напругу і повністю виконувати Мінські домовленості. Ми домовилися про подальшу координацію наших дій і про те, що дискусія щодо європейської безпеки відбуватиметься за координації та участі ЄС" , - написав Боррель у twitter. ﻿

"Державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Верховним представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Борреллем. Держсекретар і Високий представник підтвердили свою незмінну прихильність до зміцнення партнерства США та ЄС і спільної роботи, щоб протистояти спільним викликам" , - йдеться у пресслужбі. Держдепу. ﻿

Вони наголосили на необхідності скоординованих дій для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України "матиме серйозні наслідки для Російської Федерації".