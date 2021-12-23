ЄК підтвердила отримання скарги "Нафтогазу" на "Газпром"

Єврокомісія (ЄК) підтвердила отримання скарги української компанії "Нафтогаз" на "Газпром" із вимогою зобов'язати російську фірму продати до Європейського союзу (ЄС) великі партії газу з транзитом через Україну, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповіла представник відомства Марія Тсоні. За її словами, скаргу буде оцінено на підставі стандартних процедур Єврокомісії.

"Ми не маємо наміру більше коментувати це на даний момент" , - підкреслила Тсоні.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" подала в ЄС скаргу на "Газпром".