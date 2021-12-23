У ПАР хвиля "Омікрону" стрімко йде на спад - WP

Масштабна хвиля випадків штаму "омікрон" в Південній Африці, за словами головного інфекціоніста, вщухає так само швидко, як і зростала, повідомляє Українська правда.

Як пише The Washington Post з посиланням на головного інфекціоніста Південної Африки Саліма Абдула Каріма, країна швидко подолала пік нових випадків "омікрону", і, судячи з попередніх доказів, Карім очікує, що інші країни рухатимуться "по тій же траєкторії".

Всього тиждень тому в Південній Африці стрімко зростала кількість позитивних ковід-тестів, а також спостерігалися величезні черги на тестування. Але протягом перших днів цього тижня ситуація кардинально змінилася.

Щоб подолати сплеск інфекцій, Південна Африка вирішила не вводити карантин або інші серйозні обмеження, хоча багато країн, включаючи Сполучені Штати, запровадили обмеження для туристів з Південної Африки та сусідніх країн.

Також у середу Національний інститут інфекційних захворювань Південної Африки опублікував дослідження, яке ще не пройшло експертну оцінку, про те, що омікрон викликав менше госпіталізацій та випадків ускладнень у порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу.

Дослідження показало, що "омікрон" на 80% рідше призводив до госпіталізації, ніж "дельта"-варіант, і що для пацієнтів, які були госпіталізовані, ризик тяжкого захворювання був на 30% нижчим.

Карім заявив, що як швидке зростання захворюваності, так і легкий перебіг "омікрону" можуть бути пов'язані з кількома специфічними для країни факторами, найбільш помітним з яких є те, що понад 70% південноафриканців були інфіковані попередніми варіантами.