Кулеба роз'яснив указ про зовнішньополітичні заяви

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував указ президента Володимира Зеленського № 671/2021 Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави, згідно з яким МЗС України матиме координаційну роль у зовнішній політиці, повідомляє Новое время.

Кулеба зазначив, що указ не означає того, що зовнішню політику, окрім міністра закордонних справ, може коментувати лише президент України та прем'єр-міністр.

"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності" , - заявив Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що указ спрямований на виконання положень Конституції України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини" , - повідомив міністр.

У середу, 22 грудня, Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким робити офіційні заяви з приводу зовнішньої політики можуть лише глава держави, прем'єр-міністр та глава МЗС.