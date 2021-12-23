Венедиктову звинувачують в участі зриву конкурсу глави САП

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак підключили до саботажу призначення переможця генерального прокурора Ірину Венедиктову, повідомляє Дзеркало тижня.

"За законом комісія повинна анонсувати на сайті ОГП своє засідання за 24 години до його початку. Учора (у вівторок - ред.) комісія домовилася продовжити свою роботу у четвер о 10.00. Проте оголошення на сайті Офісу Генпрокурора не з'явилося - це означає, що завтра (в середу - ред.) вранці воно не відбудеться" , - Заявив Шабунін.

Попри заклики міжнародної частини комісії провести засідання, голова комісії та Венедиктова "ігнорують вимогу скликати засідання конкурсної комісії та опублікувати оголошення про це".

"Лише якщо повідомлення про засідання негайно з'явиться на сайті ОГП є шанс, що завтра комісія збереться і формально за 5 хв затвердить переможця конкурсу. Тому що результати вже всім відомі" , - написав Шабунін.

Проте, за словами голови правління ЦПК, збори відбудуться лише після дзвінка з Банкової. Якого поки що немає.

Раніше у конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Проте комісія не змогла зібрати кворум для того, щоби затвердити результати відбору – голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

На Банковій керівником САП хочуть бачити саме Синюка, а не Клименка, який керував слідством щодо підозрюваного у корупції заступника голови ОПУ Олега Татарова. Конкурс із обрання голови прокуратури неодноразово блокували, зокрема, через брак кворуму – лояльні до Офісу президента члени комісії не приходили на засідання.