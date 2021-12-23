ЕС наполягає на праві голосу у переговорах РФ з НАТО - Боррель

Європейський союз наполягає на праві голосу на імовірних переговорах із Росією з питань безпеки в Європі та взаємодіятиме з НАТО та США у будь-якому діалозі з Москвою. Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє Радіо Свобода.

Боррель визнав, що європейська безпека перебуває під загрозою. Брюссель також побоюється військової концентрації Росії на кордоні з Україною та в анексованому Криму, наголосив представник ЄС.

Водночас Боррель назвав важливим кроком пропозицію альянсу провести засідання Ради Росія – НАТО у відповідь на ініціативу Кремля надати Москві гарантії безпеки з боку країн НАТО.

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