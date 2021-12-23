Російський тренер не зміг працевлаштуватися в Естонії через паспорт

Головний тренер клубу "Динамо" (Владивосток) Сергій Бойко розповів про те, що не зміг працевлаштуватися у двох естонських клубах через російське громадянство, повідомляє Дзеркало тижня.

"У мене було дві пропозиції звідти, але в результаті відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт. Батько у мене був військовим, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами. Я не можу це поділити. У мене тато - українець, мама - російська. Як я можу поділити? Ніяк. А у людей різниця є", - цитує Бойка спортивне видання.

За свою кар'єру Бойко попрацював із цілою низкою російських клубів, а за межами РФ очолював лише єреванський "Арарат" у 2019-му році.