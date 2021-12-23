Патріарх Кирило та Папа Римський задумали зустрітися у 2022 році

Як місце зустрічі Папи Римського Франциска та патріарха Московського Кирила розглядається третя країна, повідомляє Лента.Ру.

Про це розповів митрополит Волоколамський Іларіон.

Він уточнив, що глава РПЦ не планує візиту до Ватикану, але зараз сторони обговорюють варіанти для зустрічі.

6 грудня Папа Франциск наголосив на готовності провести переговори з патріархом Кирилом.

"Я завжди готовий поїхати до Москви. Щоб вести діалог із братом, не потрібні протоколи: брат - це брат" , - заявив глава католицької церкви.

Якщо зустріч первосвященників відбудеться, вона стане другою майже за тисячу років після Великого розколу, що стався в 1054 році. Перша зустріч між патріархом Московським та главою Римо-католицької церкви відбулася у лютому 2016 року на Кубі.