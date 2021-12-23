На Закарпатті прикордонники зупинили порушників, застосувавши зброю

На Закарпатті прикордонники зупинили порушників, застосувавши зброю

Прикордонників Чопського загону затримали двох громадян Туреччини, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, повідомляє Укрінформ.

«З отриманням сигналу про спрацювання приладу з відділення прикордонної служби «Оноківці» вирушила група реагування. Бійці, що виявили доріжку слідів у напрямку кордону, одразу розпочали переслідування. Наздогнавши двох невідомих осіб, які впевнено рухалися в бік кордону та не відреагували на вимогу зупинитися, прикордонники здійснили попереджувальний постріл. Лише після цього, за десять метрів до кордону, мандрівники зупинилися», - йдеться у заяві ДПСУ.
news_20211222_111519_1640164519.jpeg

Затриманими виявилися двоє громадян Туреччини, які прямували до Словаччини. Прикордонники з’ясували, що в Україну іноземці прибули минулими вихідними законним шляхом. Зазначається, що затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Наразі усі обставини правопорушень встановлюються.

За намагання незаконно перетнути державний кордон та непокору законним вимогам прикордонників чоловікам доведеться відповідати згідно з українським законодавством, наголошують у ДПСУ.

Новини

analytics