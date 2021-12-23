На Закарпатті зі стріляниною затримали порушників кордону

Прикордонників Чопського загону затримали двох громадян Туреччини, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини, повідомляє Укрінформ.

«З отриманням сигналу про спрацювання приладу з відділення прикордонної служби «Оноківці» вирушила група реагування. Бійці, що виявили доріжку слідів у напрямку кордону, одразу розпочали переслідування. Наздогнавши двох невідомих осіб, які впевнено рухалися в бік кордону та не відреагували на вимогу зупинитися, прикордонники здійснили попереджувальний постріл. Лише після цього, за десять метрів до кордону, мандрівники зупинилися» , - йдеться у заяві ДПСУ.

Затриманими виявилися двоє громадян Туреччини, які прямували до Словаччини. Прикордонники з’ясували, що в Україну іноземці прибули минулими вихідними законним шляхом. Зазначається, що затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Наразі усі обставини правопорушень встановлюються.

За намагання незаконно перетнути державний кордон та непокору законним вимогам прикордонників чоловікам доведеться відповідати згідно з українським законодавством, наголошують у ДПСУ.