Байден згоден брати участь у виборах, але є умова

Президент США Джо Байден розкрив умову для участі у виборах глави держави у 2024 році. Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу ABC, повідомляє Лента.Ру.

За словами Байдена, він дуже поважає долю, яка неодноразово втручалася у його життя. Він зазначив, що якщо перебуватиме в такому ж доброму стані здоров'я, як зараз, то балотуватиметься знову.

При цьому президент також відповів на запитання журналіста про те, що робитиме, якщо проти нього на виборах знову буде екс-глава держави Дональд Трамп. Байден наголосив, що це лише збільшить шанси його участі у наступних виборах.