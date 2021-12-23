Шість областей перейшли на "жовтий" карантин

Із 23 грудня у "жовту" зону карантину перейшли Житомирська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Київська області, повідомляє Обозреватель.

Відповідно до правил, у "жовтій" зоні відвідувати громадські установи можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Як заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram, рішення про виведення низки регіонів із червоної зони було ухвалено на черговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. При цьому враховувався рівень захворюваності у регіонах та госпіталізацій.

У "жовту" зону області було переведено з 00 годин 00 хвилин 23 грудня 2021 року.

Які обмеження діють у жовтій зоні

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

У цих регіонах для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Разом з тим для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.