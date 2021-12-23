За допомогу мігрантам у Польщі цьогоріч затримали майже сто українців
У Польщі з початку році затримали 422 особи, які надавали допомогу мігрантам у нелегальному перетині кордону. Майже чверть з них - громадяни України, повідомляє Укрінформ.
“У цьому році прикордонники висунули звинувачення у скоєнні злочину 442 особам, які надавали допомогу (нелегальним мігрантам – ред.). Серед них найбільше було громадян України - 91, Грузії - 56, Сирії - 55”, - йдеться у дописі Прикордонної служби Польщі у Твіттері.
Як додали прикордонники, у 2020 році за таких само обставин було затримано лише 31 особу.