Людей із "Омікроном" набагато рідше госпіталізують - британські вчені

Наукові дослідження, проведені у Британії та ПАР, підтвердили, що інфіковані Омікрон-штамом значно менше ризикують потрапити до лікарні, ніж пацієнти з іншими варіантами коронавірусу, повідомляє Укрінформ.

«Нові дані, отримані з Шотландії та Південної Африки, свідчать про те, що для людей, інфікованих штамом Омікрон, ризик госпіталізації значно нижчий, ніж у тих, хто заразився попередніми версіями вірусу» , - вказується в матеріалі The Wall Street Journal.

Зокрема, проведене в Единбурзі дослідження, яке проаналізувало медичні записи 5,4 млн жителів ​​Шотландії, підтвердило: ризик госпіталізації у випадках, де фігурував Омікрон, був на дві третини нижчим ніж у пацієнтів з Дельта-штамом.

Водночас цю тенденцію підтвердило окреме дослідження Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки. Воно показало, що люди, інфіковані Омікроном, на 70-80% рідше потребують госпіталізації.

Як зазначає видання, це може свідчити, що вакцини залишаються ефективним інструментом для запобігання тяжкого перебігу COVID-19. Утім, науковці застерігають: підвищена заразність штаму Омікрон, а також його здатність обходити імунний захист після вакцинації означають, що він може викликати нові хвилі захворювань з летальними випадками.