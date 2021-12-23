У Бельгії через епідситуацію закривають різдвяні ярмарки

У зв’язку зі швидким поширенням штаму Омікрон влада Бельгії запроваджує нові обмеження, які стосується в тому числі традиційних різдвяних ярмарків, повідомляє Укрінформ.

«За три дні до Різдва Бельгія запроваджує нові заходи з метою уповільнити швидке поширення коронавірусу та його варіанту Омікрон, про що сьогодні оголосив прем’єр-міністр Александр Де Кроо», - йдеться у публікації бельгійської газети.

З неділі, 26 грудня, всі масові заходи в приміщеннях будуть заборонені (за винятком заходів у межах одного домогосподарства). Це поширюється на заклади, де передбачені сидячі місця, – кінотеатри, театри, концертні зали тощо. При цьому бібліотеки, музеї, спортмайданчики та відкриті басейни працюватимуть за дотримання заходів перестороги. Усі спортивні заходи будуть проводитися без глядачів.

Вуличні заходи з наметами та ятками мають бути скасовані. Це стосується і традиційних різдвяних ярмарків та «зимових селищ». Магазини повинні обслуговувати покупців з розрахунку 10 кв. м вільної площі на людину.

Незмінними залишаються вимоги щодо дистанційної роботи – чотири дні на тиждень працівники мають працювати з домівок, за винятком виробництв, що вимагають особистої присутності.

«Метою цих заходів є обмеження тиску на систему охорони здоров’я та забезпечення можливості відкриття шкіл з 10 січня» , - пояснив Де Кроо.

Він визнав, що запропоновані кроки є болючими для громадян, та висловив сподівання, що наступне Різдво відбуватиметься інакше. При цьому глава уряду наголосив, що нинішня ситуація вигідно відрізняється від торішньої, коли були зачинені всі бари, ресторани, магазини. Де Кроо закликав бельгійців якомога більше обмежити коло спілкування й дотримуватися заходів безпеки та гігієни.