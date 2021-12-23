Використання пластикових пакетів: ціни та штрафи

В Україні з 10 грудня вже почали діяти законні розпорядження щодо використання пластикових пакетів у торгових мережах, повідомляє Новое время.

Які пакети заборонені законом

У рамках прийнятого закону № 1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України почав діяти перший етап обмежень щодо окремих видів поліетиленових пакетів, а саме:

оксорозкладних пластикових пакетів (для виготовлення використовується поліетилен та оксорозкладні домішки);

надтонких пластикових пакетів (завтовшки менше 15 мкм);

тонких пластикових пакетів (завтовшки 15−50 мкм).

Пакети завтовшки понад 50 мкм під заборону ще не потрапили.

Де заборонено безкоштовне використання пакетів

Вищезазначені види ПЕ-пакетів забороняється безкоштовно розповсюджувати у:

торгово-роздрібних мережах, магазинах, на ринках;

закладах громадського харчування;

інших компаніях, що надають будь-які послуги.

Виняток

Заборона не поширюється на пакети для пакування для м’яса, риби та сипких продуктів (первинна упаковка в надтонкі пластикові з боковою складкою та ручками розмірами до 225 мм*345 мм*450 мм завширшки, глибини та довжини відповідно). Такі пакети в Україні можна безкоштовно застосовувати до 1 січня 2023 року.

Важливо! Поширення пластикових пакетів провадиться виключно на платній основі.

Ціна пластикових пакетів

Пакети товщі 50 мкм для упаковки та транспортування товарів, як і раніше, можна купити на касі. Кабмін регламентує роздрібні мінімальні ціни таких пакетів у формі рукава з дном та відкритою горловиною, а саме:

2 грн — на пакети без ручок та бічних складок;

2,5 грн — на пакети без ручок з бічними складками;

2,5 грн — на пакети з ручками без бічних складок;

3 грн — на пакети з ручками та бічними складками.

Штраф за безкоштовне використання пластикових пакетів

1700—3400 грн — за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів;

3400—8500 грн — за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення;

8500—17000 грн — за розповсюдження оксорозкладних, тонких та надтонких пластикових пакетів;

17000—34000 грн — за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення.

Штрафи накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері держконтролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, а також іншими уповноваженими керівником посадових осіб цього органу після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення (постанова).

Штраф сплачується відповідним підприємством протягом 15 днів із дня отримання копії постанови.