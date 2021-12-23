Використання пластикових пакетів: ціни та штрафи
В Україні з 10 грудня вже почали діяти законні розпорядження щодо використання пластикових пакетів у торгових мережах, повідомляє Новое время.
Які пакети заборонені законом
У рамках прийнятого закону № 1489-IX Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України почав діяти перший етап обмежень щодо окремих видів поліетиленових пакетів, а саме:
- оксорозкладних пластикових пакетів (для виготовлення використовується поліетилен та оксорозкладні домішки);
- надтонких пластикових пакетів (завтовшки менше 15 мкм);
- тонких пластикових пакетів (завтовшки 15−50 мкм).
Пакети завтовшки понад 50 мкм під заборону ще не потрапили.
Де заборонено безкоштовне використання пакетів
Вищезазначені види ПЕ-пакетів забороняється безкоштовно розповсюджувати у:
- торгово-роздрібних мережах, магазинах, на ринках;
- закладах громадського харчування;
- інших компаніях, що надають будь-які послуги.
Виняток
Заборона не поширюється на пакети для пакування для м’яса, риби та сипких продуктів (первинна упаковка в надтонкі пластикові з боковою складкою та ручками розмірами до 225 мм*345 мм*450 мм завширшки, глибини та довжини відповідно). Такі пакети в Україні можна безкоштовно застосовувати до 1 січня 2023 року.
Важливо! Поширення пластикових пакетів провадиться виключно на платній основі.
Ціна пластикових пакетів
Пакети товщі 50 мкм для упаковки та транспортування товарів, як і раніше, можна купити на касі. Кабмін регламентує роздрібні мінімальні ціни таких пакетів у формі рукава з дном та відкритою горловиною, а саме:
- 2 грн — на пакети без ручок та бічних складок;
- 2,5 грн — на пакети без ручок з бічними складками;
- 2,5 грн — на пакети з ручками без бічних складок;
- 3 грн — на пакети з ручками та бічними складками.
Штраф за безкоштовне використання пластикових пакетів
- 1700—3400 грн — за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів;
- 3400—8500 грн — за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення;
- 8500—17000 грн — за розповсюдження оксорозкладних, тонких та надтонких пластикових пакетів;
- 17000—34000 грн — за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення.
Штрафи накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері держконтролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, а також іншими уповноваженими керівником посадових осіб цього органу після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення (постанова).
Штраф сплачується відповідним підприємством протягом 15 днів із дня отримання копії постанови.