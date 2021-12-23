Психолог назвала відповідний для знайомства з Дідом Морозом вік дитини

Дитячий та сімейний психолог Наталія Наумова назвала найкращий вік для знайомства дитини з Дідом Морозом, повідомляє Лента.Ру.

За словами Наумової, дитина буде готова до зустрічі у чотири роки за умови, що малюкові попередньо розкажуть, хто такі Дід Мороз та Снігуронька.

"Покажіть мультфільми або кіно за участю цих персонажів. Нехай малюк переконається, що це добрі чарівники, які щедро обдаровують подарунками, і тоді він чекатиме на них з нетерпінням" , - зазначила психолог.

Вона додала, що несподіваний візит «бородатого чоловіка у яскравому костюмі» може стати для малюка стресом та завдати психологічної травми.