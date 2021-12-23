Вчені назвали фактори смертельних випадків COVID-19

Вчені Медичної школи Халл-Йорка та факультету математики Йоркського університету визначили унікальні маркери в крові пацієнтів з COVID-19, які дозволяють попередити тяжкий перебіг хвороби та смертельні наслідки, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники протестували зразки крові понад 160 пацієнтів, госпіталізованих під час першої та другої хвилі пандемії. Були виміряні рівні 25 цитокінів та хемокінів – білків у крові, які регулюють імунну відповідь. Також вчені оцінили рівень 171 мікроРНК, який відбиває ступінь ураження тканин коронавірусом.

Виявилося, що поєднання мікроРНК та білків дозволяє точніше розрізнити тяжкі випадки COVID-19, ніж вимірювання рівнів цих факторів окремо. При цьому хемокін CCL20, інтерлейкіни IL6 та IL10, а також мікроРНК miR-451 були ключовими індикаторами фатального результату коронавірусної інфекції.