Свято 23 грудня: що строго заборонено сьогодні робити, прикмети

23 грудня православні вшановують пам'ять святого мученика Міни Олександрійського (красномовного або Каллікеладу), який в IV столітті постраждав за віру за часів правління римського імператора Максиміана II Дази, пише Styler, РБК-Україна.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

У народі свято називали Міна-світлі очі або день Міни. Наші предки помічали, що з цієї дати світловий день починає прибувати - якраз після дня зимового сонцестояння 22 грудня. За повір'ями, в це свято можна вилікувати хворі очі і поліпшити зір, якщо слідувати особливим правилам і не порушувати суворі заборони.

За церковними переказами, Міна був знатним воїном-вельможею, відрізнявся красномовством і ораторським мистецтвом. Він став відкрито проповідувати віру в Єдиного Бога в Олександрії, куди імператор послав його для придушення повстання християн в цьому язичницькому місті. Розгніваний правитель дозволив зрадити Каллікелада жорстоким тортурам, але суддя єпарх Єрмоген замість цього сам прийняв від міни хрещення.

Розлючений Максиміан особисто прибув до Олександрії для екзекуції над християнами й наказав обезголовити міну і Єрмогена, а також ще одного увірував у Спасителя Євграфа.

У народному сприйнятті святий мученик Міна символізував прозріння, тому багато повір'я і традиції святкування пов'язані з вірою в можливість вилікувати очі і "зняти пелену з очей".

Згідно з повір'ями, проповідник не тільки володів даром зцілювати зір, але і міг виганяти нечистих духів з людей, творити чудеса, лікувати хвороби й дарувати здатність чітко бачити правду і брехню, добро і зло у всіх словах, справах і явищах.

У молитвах у святого просили про духовне прозріння, а також молили про здоров'я і про зцілення від всяких очних хвороб.

За традицією, жінки в день міни вимовляли особливу змову від опівнічниці і нечисті, яка заважає спати дітям.

Побутували такі приказки в цей день: "Зі святого Міни - тьма нас повз "і" зі святого міни - з очей пелена".

Строго заборонялося в цей день наговорювати на людей погане, пліткувати та пліткувати, через те, що недобрі й брехливі слова могли обернутися на пристріт, але зверталися саме проти мовця.

Ще одне правило в день міни свідчило, що якщо подивитися в очі жебраку, якому подаєте милостиню, то можна закликати біду на свою голову.

Головні прикмети 23 грудня

Якщо в день міни ясна погода, то скоро прийдуть міцні морози;

Якщо снігопади намели замети до самої огорожі, значить літо буде неврожайне;

Коли в небі в цей день білі хмари, то незабаром прийде похолодання;

Мерехтливі і дуже яскраві зірки в нічному небі в цей день віщують швидку холоднечу;

Коли сузір'я Велика Ведмедиця 23 грудня яскраво сяє - готуйтеся до бурану;

Якщо ж в небі зірки здаються маленькими, що незабаром чекайте снігопади;

Якщо в цей день сороки біля хат літають і лізуть під стріху, то це обіцяє швидку хуртовину.

Що заборонено в цей день