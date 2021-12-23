Оприлюднено список шкільних канікул на 2022 рік

Міністерство освіти та науки України дає навчальним закладам певні рекомендації щодо графіка канікул. Школи не мають чітко дотримуватися графіку від МОН, тому вони можуть самостійно змінювати термін на дати канікул, повідомляє Дзеркало тижня.

Графік шкільних канікул у 2021-2022

Проведення шкільних канікул заплановано на наступі дати:

Зимові – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року

Весняні – з 28 березня по 3 квітня 2022 року

Літні – з 1 червня по 31 серпня 2022 року

Осінні – з 25 жовтня по 31 жовтня 2022 року

Зимові – з 25 грудня 2022 року по 9 січня 2023 року

Чому може змінитися календар канікул

У школах може зазнати змін графік проведення канікул. Це може статися, якщо погіршилась епідситуація через:

Грип

ГРВІ

Коронавірус

Повідомляється, що кожна школа має право самостійно встановлювати графік канікул для школярів. Ключовим правилом щодо введення канікул у школах є їх тривалість – вона має не бути більшою, ніж 30 днів. Винятком з цього правила є літні канікули.

Додаткові вихідні у школярів

Під час навчального року школярі також матимуть додаткові дні відпочинку: