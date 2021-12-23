У Мінцифри розповіли про діджиталізацію сіл

У рамках державної програми до швидкісного Інтернету вже підключили понад 2,5 тисячі сіл, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Корреспондент.

"У рамках проєкту "Інтернет-субвенція" вже підключено понад 2,5 тисячі маленьких сіл. У найближчі кілька тижнів плануємо виконати наше завдання - три тисячі сіл отримають доступ до оптичного інтернету. А це близько мільйона українців та понад 6000 різних соцоб'єктів. Цей проєкт значно наблизив нас до головної мети забезпечити 95% населення швидкісним інтернетом» , - заявив глава відомства.

Міністр додав, що у цих селах загалом проживає близько 850 тисяч українців.

"Зокрема, швидкісний Інтернет підключили до 840 шкіл, 1500 медичних закладів та 780 бібліотек у цих селах" , - уточнив Федоров.

Він додав, що у планах Мінцифри на 2022 рік забезпечити якісний Інтернет-зв'язок на залізничних коліях.

За даними Міністерства, за 2021 рік 8 мільйонів українців перейшли з 3G на 4G, а ще 3 мільйони – вперше скористалися швидкісним зв'язком на мобільному телефоні.