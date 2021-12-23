Захист після Covishield падає через три місяці - дослідження

Захист від коронавірусу після вакцинації Covishield (AstraZeneca), виробленої в Індії, слабшає після трьох місяців після другого щеплення. Про це заявили вчені на основі досліджень, проведених в Бразилії та Шотландії, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Згідно з матеріалами The print, дослідники Единбурзького університету проаналізували дані для двох мільйонів людей у Шотландії та 42 мільйонів людей у Бразилії, які були вакциновані вакциною AstraZeneca, виробленою в Індії. У Шотландії приблизно в п'ять разів збільшилася ймовірність госпіталізації або смерті від COVID-19 майже через п'ять місяців після подвійної вакцинації.

Зниження ефективності починає проявлятися приблизно через три місяці, кажуть вчені. Дослідники з Шотландії та Бразилії виявили, що ризик госпіталізації та смерті збільшується втричі лише через чотири місяці після другої дози вакцини. За їхніми словами, аналогічні цифри спостерігалися в Бразилії.

"Вакцини були ключовим інструментом у боротьбі з пандемією, але зниження їх ефективності вже деякий час викликає занепокоєння" , - сказав професор Азіз Шейх з Единбурзького університету Великобританії.

За його словами, спираючись на ці дані, уряди повинні розробити програми ревакцинації, які забезпечать підтримку максимального захисту для людей, вакцинованих вакциною Covishield. На думку дослідників, зниження ефективності вакцини, ймовірно, пов'язане з мутацією коронавірусу.