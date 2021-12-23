Польща скорочує термін дії COVID-сертифікатів

У Польщі від лютого наступного року термін дії COVID-сертифікатів - як після повної вакцинації, так і після бустерного щеплення - становитиме не рік, а дев’ять місяців.

“Учорашнє розпорядження Єврокомісії передбачає чинність COVID-сертифікатів від 1 лютого упродовж дев’яти місяців. Міністр охорони здоров’я прийняв рішення, що в Польщі такі сертифікати після бустерної дози вакцини з 1 лютого також будуть чинними дев’ять місяців” ,- заявив речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич.

Він додав, що у зв’язку з поширенням штаму коронавірусу Омікрон уряд країни розглядає можливі додаткові заходи протидії коронавірусу.