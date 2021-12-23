У ФРН пророкують зростання цін на газ через затягування запуску Північного потоку-2

Політично обумовлене та шкідливе затягування запуску газопроводу "Північний потік-2" сприяє загостренню енергокризи в Німеччині. Про це заявив депутат бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини Штеффен Котре, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, в таких умовах цілком можливе подальше підвищення цін на енергоносії, особливо якщо зима буде ще холоднішою. Парламентарій наголосив, що "Північний потік-2" забезпечив би додаткові потужності постачання газу до Європи на тлі енергетичної кризи. Він також додав, що запуск газопроводу міг стати необхідним сигналом Росії про те, що Німеччина готова дотримуватися багаторічне партнерство з Москвою.

Крім цього, він передбачив прискорення інфляції та погіршення обстановки в європейських країнах через зростання цін на енергоносії. Яке також розкритикувала влада Німеччини за прагнення постачати промислово розвинену країну шляхом ненадійних сонячної та вітрової енергетики.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про те, що вона та канцлер ФРН Олаф Шольц досягли консенсусу щодо газопроводу "Північний потік-2". За словами Бербок, тепер у неї із Шольцем спільна позиція щодо запуску проєкту.