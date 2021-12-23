Магнітний шторм накриє Землю на "католицьке" Різдво: чим він небезпечний

На "католицьке" Різдво, 25 грудня Землю накриє чергова магнітна буря. Вона може стати причиною збоїв радіозв'язку та проблем з GPS, повідомляє Обозреватель.

За даними вчених NASA, NOAA (Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США), а також Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря буде незначної сили. Однак навіть слабкі коливання магнітосфери можуть викликати ряд проблем.

Зокрема, від впливу шторму, спричиненого спалахом на Сонці, можуть постраждати метеочутливі люди та люди з хронічними захворюваннями.

У цей період підвищено ризик стрибків тиску, головного болю, слабкості, загального нездужання, неконтрольованих сплесків емоцій.

Але водночас завдяки бурі можна буде помилуватися північним сяйвом – видовище зможуть спостерігати жителі Великобританії, Ісландії та східного узбережжя Канади, передає Express.

Щоб перенести магнітну бурю з найменшою шкодою для здоров'я, лікарі радять висипатися, більше бувати на свіжому повітрі та випивати достатню кількість води.

Також слід уникати стресу, відмовитися від важкої їжі, куріння та спиртних напоїв.