Названо найзатребуваніші професії майбутнього в IT

Найближчими роками на ринку наберуть особливої популярності професії, пов'язані з обробкою даних, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці видання VentureBeat склали список найбільш затребуваних та високооплачуваних професій майбутнього. Автори назвали топ-5 вакансій із сфери IT.

Так, завдання фахівця з даних полягатиме у використанні машинного навчання для прогнозування та аналізу інформації. Для влаштування на роботу здобувачеві потрібно буде знати методи інтелектуального аналізу та мови R, Python, SLQ. Хмарним архітектором, за словами експертів, стане спеціаліст, який формуватиме стратегію конкретної компанії в галузі хмарних обчислень.

Черговим фахом автори назвали професію розробника Java.

"Ця робота завжди має великий попит, і ми прогнозуємо, що багато компаній будуть наймати на цю посаду в новому році" , - йдеться у звіті.

Експерти впевнені, що компанії майбутнього складно буде уявити без менеджерів по продукту, які виявляться сполучною ланкою, що об'єднує команди і гарантує, що "всі знаходяться на правильному шляху".

На закінчення автори підкреслили, що найближчими роками питання кібербезпеки стоятиме як ніколи гостро.