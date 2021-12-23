У Байдена негативний тест на COVID-19 після контакту із хворим

Президент США Джо Байден склав негативний тест на коронавірус COVID-19 після тісного контакту з хворим на борту літака, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вранці президент Байден зробив ПЛР-тест, і результат тесту був негативним" , - йдеться у заяві Білого дому.

Президент США контактував із хворим співробітником 17 грудня на "борту номер один". Він провів із Байденом приблизно пів години під час рейсу з Південної Кароліни до Пенсильванії.

У співробітника виявили коронавірус вже після того, як він контактував із президентом. У людини згодом з'явилися симптоми захворювання. При цьому він уже був вакцинований, встиг отримати "бустерну" дозу і склав негативний тест на коронавірус перед вильотом.