TikTok став найвідвідуванішим ресурсом в інтернеті в 2021 році

2021 року найбільш відвідуваним ресурсом в інтернеті стала соціальна мережа TikTok. Вона випередила лідера 2020 року - сайт Google, повідомляє Страна UA.

Другим цього року став сайт Google, за ним була соцмережа Facebook.

Десятка найпопулярніших доменів у 2021 році виглядає так:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Instagram до десятки найпопулярніших сайтів цього року не увійшов, хоча 2020-го він займав десятий рядок у рейтингу.

За даними дослідження компанії, платформа для перегляду та створення коротких відеороликів TikTok вперше зайняла лідируючу позицію вже в лютому цього року і здебільшого утримувала першість із серпня.

Як уточнила компанія, за підрахунками враховувалися як відвідування користувачами веб-сайту, так і використання ними програми соціальної мережі. Зазначається, що минулого року Cloudfare відвів TikTok лише сьомий рядок у рейтингу. Але оскільки компанія почала відслідковувати інтернет-трафік лише у вересні 2020 року, рейтинг відображав результати відвідуваності всього за чотири місяці.