TikTok став найвідвідуванішим ресурсом в інтернеті в 2021 році
2021 року найбільш відвідуваним ресурсом в інтернеті стала соціальна мережа TikTok. Вона випередила лідера 2020 року - сайт Google, повідомляє Страна UA.
Другим цього року став сайт Google, за ним була соцмережа Facebook.
Десятка найпопулярніших доменів у 2021 році виглядає так:
- TikTok.com
- Google.com
- Facebook.com
- Microsoft.com
- Apple.com
- Amazon.com
- Netflix.com
- YouTube.com
- Twitter.com
- WhatsApp.com
Instagram до десятки найпопулярніших сайтів цього року не увійшов, хоча 2020-го він займав десятий рядок у рейтингу.
За даними дослідження компанії, платформа для перегляду та створення коротких відеороликів TikTok вперше зайняла лідируючу позицію вже в лютому цього року і здебільшого утримувала першість із серпня.
Як уточнила компанія, за підрахунками враховувалися як відвідування користувачами веб-сайту, так і використання ними програми соціальної мережі. Зазначається, що минулого року Cloudfare відвів TikTok лише сьомий рядок у рейтингу. Але оскільки компанія почала відслідковувати інтернет-трафік лише у вересні 2020 року, рейтинг відображав результати відвідуваності всього за чотири місяці.