Коли китайський Новий рік 2022: точна дата

Новий рік за китайським календарем настане 1 лютого 2022 о 05:03 за пекінським часом, а закінчиться 21 січня 2023-го. За київським часом святкування розпочнеться 31 січня о 23:03, повідомляє Обозреватель.

Як відомо, китайський Новий рік відзначається за місячним календарем – у другий молодик після дня зимового сонцестояння (після 21 або 22 грудня). Символом 2022 року, згідно зі східним зодіакальним календарем, буде Чорний водяний тигр.

У Китаї та інших країнах Східної Азії Новий рік – найпопулярніше свято, яке відзначається протягом двох тижнів.

2022 року святкування триватиме з 1 по 15 лютого, однак офіційними вихідними будуть лише сім днів – 1-7 лютого.

Примітно, що в Китаї зустрічатимуть не 2022, а 4720 рік. Так, якщо більшість країн світу ведуть літочислення від Різдва Христового, то китайці – від 2698 року до нашої ери. Нібито саме тоді Жовтий імператор Хуан Ді започаткував східний календар.

За переказами, в Стародавньому Китаї початок року стали відзначати, щоб захиститися від міфічної потвори на прізвисько Нянь (перекладається як "Рік"). Він приходить у перший день святкування, щоб розорити селища, нашкодити людям та худобі.

Китайський Новий рік відзначається за місячним календарем. Джерело: Pixabay

Як свідчить легенда, якось люди звернули увагу, що чудовисько боїться червоного кольору, полум'я та шуму. Тому на китайський Новий рік існує звичай наклеювати червоні написи біля входу до житла, розвішувати червоні ліхтарі та запускати салют.