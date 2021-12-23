Вітренко: зниження цін на газ в Європі після запуску "ПП-2" - це омана

У Європі ціни на газ б'ють рекорди. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" не допоможе вирішити газове питання, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

"Це в значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так" , - вважає він.

За словами Вітренко, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.