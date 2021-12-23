В ТКГ висловили "стриманий оптимізм" через ситуацію на Донбасі

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке дозволяє "засвідчити стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України у ТКГ Андрій Костін.

"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку" , – сказав він.

Зазначається, що здатність реалізувати заходи щодо посилення режиму припинення вогню "означатиме можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти". Як зазначили в Офісі президента, "українська сторона продовжує працювати у всіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей на користь усіх українців з обох боків лінії зіткнення".