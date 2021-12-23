ООН закликає Білорусь і Польщу вирішити "жахливу ситуацію" на кордоні

Управління ООН з прав людини стверджує, що Білорусь і Польща змушують мігрантів і біженців переміщуватися у межах прикордонної смуги, часто залишаючи цих людей у холоді, без їжі, чистої води та безпечного притулку, повідомляє Радіо Свобода.

Агентство ООН закликало обидві країни полегшити "жахливі умови" для тих, хто перебуває на кордоні, заявивши, що деяким із цих людей погрожують або і бʼють білоруські сили безпеки.

Європейський Союз звинувачує режим Олександра Лукашенка в тому, що він ввозить мігрантів і спрямовує їх до кордонів країн-членів обʼєднання – Польщі, Латвії та Литви, щоб помститися за санкції, запроваджені через жорстоке придушення торішніх протестів після суперечливих президентських виборів.