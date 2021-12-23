У Дніпрі автомобіль збив людей і протягнув зупинкою

У Дніпрі автомобіль Subaru врізався в BMW і збив кілька людей, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, повідомляє Дніпро Оперативний.

ДТП із збитими пішоходами сталося увечері 22 грудня на вулиці Панікахи, навпроти ТЦ Terra. Автомобіль BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, що переходять дорогу на зелене світло.

У цей момент із боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого, з невстановлених поки що причин, не зміг загальмувати та врізався у BMW. Після зіткнення Subaru відкинуло прямо на пішоходів, яких він буквально підім'яв під себе та кілька метрів протягнув зупинкою.

На місце події одразу прибули швидка поліція. Стан постраждалих наразі не відомий. Усі обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.