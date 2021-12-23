Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ

У вівторок, 21 грудня, відбір газу з європейських сховищ став максимальним від початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe, повідомляє Лента.Ру.

Одночасно встановлено новий рекорд за всю історію спостережень (з 2011 року) щодо підйому газу до цього дня. Загалом наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року.

Цього ж дня вартість газу в Європі вперше в історії перевищила 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Наступного дня, 22 грудня, на максимумі вона піднімалася до 2190 доларів.

Така динаміка спостерігається на тлі припинення постачання російського газу газопроводом Ямал — Європа. Газпром почав скорочувати транзит ще 17 грудня. У вихідні та понеділок поставки опустилися до символічних значень, після чого зупинилися повністю.

На цьому фоні газовози, що йдуть в Азію, в середині рейсу почали екстрено міняти курс на Європу. Таке зростання цін зробило постачання європейським споживачам помітно вигіднішими. Поставками до регіону вперше з 2009 року зацікавилася Австралія.