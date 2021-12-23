Вітренко пояснив, чому потрібно накласти санкції на "ПП-2"

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, чому потрібно зараз ввести санкції на газопровід "Північний потік-2". Якщо не введуть, то РФ не буде вірити загрозам Заходу, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

За його словами, якщо зараз не накласти санкції, то Росія не буде вірити ніяким загрозам з боку Заходу.

"Вони будуть думати: дивіться, ось зараз нам погрожували, але ми це робимо і немає ніяких наслідків! Чому ми повинні боятися того, що, якщо буде повномасштабне вторгнення, - введуть якісь санкції?" ,- заявив він.

За словами Вітренко, якщо буде вторгнення, у Росії буде достатньо приводів для переговорів із Заходом.