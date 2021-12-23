РФ хоче атакувати, НАТО має озброїти Україну – МЗС Литви

Росія явно хоче знову напасти на Україну, тому НАТО має озброїти Київ. Про це в інтерв'ю The Times заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Ліга.net.

"Я думаю, що Росія явно має намір атакувати. Усі свідчення показують, що намір реальний, і ми маємо до нього готуватися" , – заявив він.

За словами Ландсбергіса, метою Росії може бути не просто напад, а реальна зміна ситуації з безпекою у всьому регіоні.

Глава МЗС Литви вважає, що НАТО має зробити низку кроків: чітко вказати РФ, "з яким економічним болем" вона зіткнеться у разі вторгнення, зміцнити сили на східному фланзі Альянсу та озброїти Україну.