США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну
Заступник постійного голови США при ООН Річард Міллс попередив РФ про наслідки через нове вторгнення в Україну. Кажуть, що будуть масштабні наслідки, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
США засуджують нарощування військової потужності Росії і агресивну риторику щодо України. Застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом, включаючи Статут ООН.
"Ми закликаємо Росію до деескалації, роботи по дипломатичних каналах і забезпечення прозорості своєї військової діяльності. Подальші військові дії Росії проти України приведуть до масштабних наслідків і суворої ціни", - заявив Міллс.