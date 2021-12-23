США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну

Заступник постійного голови США при ООН Річард Міллс попередив РФ про наслідки через нове вторгнення в Україну. Кажуть, що будуть масштабні наслідки, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

США засуджують нарощування військової потужності Росії і агресивну риторику щодо України. Застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом, включаючи Статут ООН.