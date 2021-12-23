Канада уважно стежить за справою проти Порошенка та наполягає на об'єктивності
Канада уважно стежить за серйозними обвинуваченнями на адресу лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та наголошує на важливості того, щоб розслідування відповідало високим стандартам прозорості й законності, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні у Twitter.
"Канада уважно стежить за серйозними звинуваченнями на адресу п'ятого президента Петра Порошенка. Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості", — пише пресцентр.