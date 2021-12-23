Допит Порошенка: замість екс-президента до ДБР прийшов адвокат

До Державного бюро розслідувань, куди на допит викликали п’ятого президента України Петра Порошенка, прибув його адвокат Ігор Головань, повідомляє Новое время.

Адвокат повідомив, що збирається подати низку клопотань.

"Порошенка ніхто не викликав, але я там буду. Я прийду, щоб подати клопотання і вимагати дотримання норм закону" , - сказав Головань.

Адвокат уточнив, що клопотатиме про виклик як свідків у цьому кримінальному провадженні, а також виконання низки слідчих дій, які б "викрили незаконні дії влади" .

"У ДБР мають ці клопотання розглянути у триденний термін та винести постанову" , — зазначив Головань.

20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Це стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках.