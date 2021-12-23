Український футболіст знепритомнів у матчі Кубка Бельгії

Вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед потрапив до лікарні після зіткнення з воротарем Ейпена, повідомляє Сьогодні.

Неприємна подія сталася під час матчу 1/4 фіналу Кубка Бельгії, у якому Мехелен приймав команду Ейпен.

Українська ракета, як називають Мар'яна бельгійські вболівальники, вийшов на заміну у другому таймі поєдинку за рахунку 1:1.

Shved afgevoerd naar ziekenhuis na zware botsing: “Hij was even buiten bewustzijn” https://t.co/ImdWgHesoH #gvasport pic.twitter.com/pwjbRX2t2T — GVA Sport (@gvasport) December 23, 2021

Через кілька хвилин українець лежав на футбольному полі непритомний, після жорсткого зіткнення з воротарем Ейпена.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, та не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрам", – цитує наставника Мехелена Воутера Вранкена" Gva.be .

Після зіткнення з воротарем Ейпна Шведа було доставлено до лікарні і його життю нічого не загрожує.

Додамо, що команда українця пропустила два голи після його заміни та вилетіла з Кубка Бельгії (1:3).

У поточному сезоні Мар'ян Швед зіграв 18 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.